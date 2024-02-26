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Леон Иванов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Иван Максимов (Ич)

Мать: Афимья Леонтьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Якимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марья Леонова (Вна)

Мать ребёнка: Парасковья Якимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1802

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