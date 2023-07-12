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Гончаров Тимофей Самуилович
Гончаров Тимофей Самуилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Гончаров Самуил Аксёнович
Около 1894 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Гончаров Самуил Аксёнович
Мать: не указана
Смерть
1944
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