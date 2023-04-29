Колесов Георгий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1951
Смерть
1952
Новоселенгинск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия