Колесов Георгий Степанович 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолесов Георгий Степанович

Колесов Георгий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Колесов Степан Петрович

Мать: Колесова (Юринская) Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова (Шагунова) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Шагунова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Шагунова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Шагунова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Шагунова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Шагунова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Шагунова) Елизавета Николаевна

Смерть
1952
Новоселенгинск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.