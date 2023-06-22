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Степанида Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротких Ермила Трофимов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Коротких Семен Ермилович

Отец ребёнка: Коротких Ермила Трофимов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Коротких Семенже Ермилович

Отец ребёнка: Коротких Ермила Трофимов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Коротких Елена Ермилова

Отец ребёнка: Коротких Ермила Трофимов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Коротких Василиса Ермилова

Отец ребёнка: Коротких Ермила Трофимов

Смерть
Неизвестно

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