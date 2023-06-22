Степанида Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Коротких Ермила Трофимов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Коротких Семенже Ермилович
Отец ребёнка: Коротких Ермила Трофимов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Коротких Елена Ермилова
Отец ребёнка: Коротких Ермила Трофимов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Коротких Василиса Ермилова
Отец ребёнка: Коротких Ермила Трофимов
Смерть
Неизвестно