Сокольская (Долотова) Раиса
Место рожденияМосковская обл., Волоколамский р-н, дер. Петровское
Дата рождения25.02.1926
Дата смерти13.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926
Московская обл., Волоколамский р-н, дер. Петровское
Рождение ребёнка
13.12.1953
Сухиничи
Рождение ребёнка
04.05.1955
Сухиничи
Рождение ребёнка
28.03.1963
Сухиничи
Бракосочетание
Неизвестно
Сухиничи
Работа или профессия
Неизвестно
учитель географии, деспетчер
Смерть
13.03.2015
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сухиничи