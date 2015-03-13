Сокольская (Долотова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольская (Долотова) Раиса

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Место рождения

Московская обл., Волоколамский р-н, дер. Петровское

Дата рождения

25.02.1926

Дата смерти

13.03.2015

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926

Отец: Долотов Василий Михайлович

Мать: Долотова Мария Александровна

Московская обл., Волоколамский р-н, дер. Петровское
Рождение ребёнка
13.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокольский Виктор Николаевич

Сухиничи
Рождение ребёнка
04.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокольский Виктор Николаевич

Сухиничи
Рождение ребёнка
28.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокольский Виктор Николаевич

Сухиничи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокольский Виктор Николаевич

Сухиничи
Работа или профессия
Неизвестно
учитель географии, деспетчер
Смерть
13.03.2015
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сухиничи
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