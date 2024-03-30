Егорова-Зябликова -Трейер (Егорова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова-Зябликова -Трейер (Егорова) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1894

Дата смерти

30.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1894

Отец: Егоров Василий Федорович

Мать: Егорова Александра Андреевна

Бракосочетание
15.01.1920

Муж: Трейер Евгений Христофорович

Егорова Лидия Васильевна второй брак, была вдовой Егорова-Зябликова
Рождение ребёнка
22.12.1920

Дочь: Цыганкова Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Трейер Евгений Христофорович

город Тамбов
Рождение ребёнка
11.04.1925

Дочь: Трейер Маргарита Евгеньевна

Отец ребёнка: Трейер Евгений Христофорович

Смерть
30.12.1945
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