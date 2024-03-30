Егорова-Зябликова -Трейер (Егорова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1894
Дата смерти30.12.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1894
Бракосочетание
15.01.1920
Егорова Лидия Васильевна второй брак, была вдовой Егорова-Зябликова
Рождение ребёнка
22.12.1920
Дочь: Цыганкова Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Трейер Евгений Христофорович
город Тамбов
Рождение ребёнка
11.04.1925
Дочь: Трейер Маргарита Евгеньевна
Отец ребёнка: Трейер Евгений Христофорович
Смерть
30.12.1945