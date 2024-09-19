Слепнев Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти04.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Образование
До 1937
Учился в вечерней школе при совхозе для взрослых, оттуда его попросили, за хулиганство.
Военная служба
С 1943 по 04.04.1944
Самара, Самара, Самарская область
Дзержинский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Дзержинский р-н Дата и место призыва: Дзержинский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Дзержинский р-н36 отдельная разведывательная рота
Военная награда
24.03.1944
Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 12/н от: 28.03.1944 Издан: 76 сд 47 А
Смерть
04.04.1944
Ружин, Волинська область
Похоронка пришла на имя Сестры Пелагеи, в Уфу, на моторный завод. Менедре, кв 9