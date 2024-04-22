Синицкий Кирилл Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницкий Кирилл Владимирович

Синицкий Кирилл Владимирович

avatar

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

26.04.1980

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1980

Отец: Синицкий Владимир Алексеевич

Мать: Синицкая Светлана Николаевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.12.2006

Сын: Синицкий Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Шабашева Мария Анатольевна

Рождение ребёнка
31.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабашева Мария Анатольевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close