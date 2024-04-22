Синицкий Кирилл Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1980
Рождение ребёнка
12.12.2006
Сын: Синицкий Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Шабашева Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
31.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабашева Мария Анатольевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область