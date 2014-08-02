Бородин Борис Михайлович
Место рожденияКемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район,совхоз им.Чкалова
Дата рождения10.01.1940
Дата смерти02.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна
Рождение ребёнка
19.07.1970
Дочь: Кузьмичёва (Бородина) Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна
Смерть
02.08.2014