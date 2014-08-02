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Бородин Борис Михайлович

Место рождения

Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район,совхоз им.Чкалова

Дата рождения

10.01.1940

Дата смерти

02.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1940

Отец: Бородин Михаил Михайлович

Мать: Бородина Ланцева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна

Рождение ребёнка
01.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна

Рождение ребёнка
19.07.1970

Дочь: Кузьмичёва (Бородина) Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна

Смерть
02.08.2014

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