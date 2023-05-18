Авдонина -Рассказова Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонина -Рассказова Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1933

Дата смерти

18.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1933

Отец: Рассказов Константин Митрофанович

Мать: Рассказова - Черёмушкина Марина Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1958

Дочь: Фенькина - Авдонина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Авдонин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Авдонин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Авдонин Николай Алексеевич

Смерть
18.05.2023
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