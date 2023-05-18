Авдонина -Рассказова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1933
Дата смерти18.05.2023
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1933
Рождение ребёнка
20.03.1958
Дочь: Фенькина - Авдонина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Авдонин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Авдонин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Авдонин Николай Алексеевич
Смерть
18.05.2023