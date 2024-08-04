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Меркулов Василий Емельянович

Место рождения

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Емельян Иудов(Иудович)

Мать: не указана

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меркулова) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Меркулова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Елена

Рождение ребёнка
Между 1933 и 1934

Дочь: (Меркулова) Рая Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова Елена

Смерть
Неизвестно

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