Меркулов Василий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Емельян Иудов(Иудович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Меркулова) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Меркулова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Меркулова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркулова Елена
Рождение ребёнка
Между 1933 и 1934
Дочь: (Меркулова) Рая Васильевна
Мать ребёнка: Меркулова Елена
Смерть
Неизвестно