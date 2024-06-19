Булдыков Платон Порфиреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдыков Платон Порфиреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булдыков Порфирий Исаев

Мать: Варвара Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Прокопьева

Рождение ребёнка
21.08.1839

Дочь: (Булдыкова) Наталья

Мать ребёнка: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна

Рождение ребёнка
12.03.1841

Сын: Булдыков Иаков Платонов

Мать ребёнка: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна

Рождение ребёнка
18.10.1851

Дочь: (Жемкова) Неонилла Платоновна

Мать ребёнка: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна

Смерть
04.11.1884

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