Булдыков Платон Порфиреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.11.1884
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булдыков Порфирий Исаев
Мать: Варвара Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Прокопьева
Рождение ребёнка
21.08.1839
Дочь: (Булдыкова) Наталья
Мать ребёнка: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна
Рождение ребёнка
12.03.1841
Мать ребёнка: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна
Рождение ребёнка
18.10.1851
Дочь: (Жемкова) Неонилла Платоновна
Мать ребёнка: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна
Смерть
04.11.1884