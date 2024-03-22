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Савельева Василиса Алексеева

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Федотов Алексей Анофриев

Мать: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наталья Захарова

Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов

Иньшино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1836

Сын: Савельев Флор Захаров

Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов

Иньшино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Настасья Захарова

Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов

Иньшино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Савельев Иван Захаров

Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов

Иньшино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Арина Захарова

Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов

Иньшино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Захар Аверьянов

Смерть
После 1850
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