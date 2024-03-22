Савельева Василиса Алексеева
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталья Захарова
Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов
Рождение ребёнка
14.08.1836
Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья Захарова
Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Арина Захарова
Отец ребёнка: Савельев Захар Аверьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850