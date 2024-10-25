Усманов Рустам Тимурович 23.04.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усманов Рустам Тимурович

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Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

23.04.1974

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-системотехник
Бракосочетание
08.11.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.02.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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