Усманов Рустам Тимурович
Место рождения
Дата рождения23.04.1974
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-системотехник
Бракосочетание
08.11.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности