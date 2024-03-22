Евсигней Иванович
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Иван Максимович?
Мать: Матрена Ирадионовна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Сударикова Наталья Евсигнеева
Мать ребёнка: Федосья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросинья Евсигнеевна
Мать ребёнка: Федосья Андреевна
Смерть
Неизвестно