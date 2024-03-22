Евсигней Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсигней Иванович

Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1817 г.р.

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Жена

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Иван Максимович?

Мать: Матрена Ирадионовна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Сударикова Наталья Евсигнеева

Мать ребёнка: Федосья Андреевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросинья Евсигнеевна

Мать ребёнка: Федосья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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