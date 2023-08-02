Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бухтеев Макар Захарович

Мать: Бухтеев (Букаткина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Шибаев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шибаев Александр Павлович

Рождение ребёнка
14.02.1916

Дочь: Соколов (Шибаева) Вера Александровна

Отец ребёнка: Шибаев Александр Павлович

Рождение ребёнка
21.11.1918

Дочь: Дудичев (Шибаева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Шибаев Александр Павлович

Смерть
1977

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