Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Шибаев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шибаев Александр Павлович
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Соколов (Шибаева) Вера Александровна
Отец ребёнка: Шибаев Александр Павлович
Рождение ребёнка
21.11.1918
Дочь: Дудичев (Шибаева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Шибаев Александр Павлович
Смерть
1977