Тагиров Илгат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагиров Илгат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.03.1953

Жена: Тагирова (Мальцева) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
13.03.1975

Дочь: Зыкова (Тагирова) Светлана Илгатовна

Мать ребёнка: Тагирова (Мальцева) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
31.12.1979

Дочь: Столбова (Тагирова) Лидия Илгатовна

Мать ребёнка: Тагирова (Мальцева) Анастасия Павловна

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