Тагиров Илгат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.03.1953
Рождение ребёнка
13.03.1975
Дочь: Зыкова (Тагирова) Светлана Илгатовна
Мать ребёнка: Тагирова (Мальцева) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
31.12.1979
Дочь: Столбова (Тагирова) Лидия Илгатовна
Мать ребёнка: Тагирова (Мальцева) Анастасия Павловна