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Москвитин Георгий Митрофанович

Место рождения

село Модонкуль

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

село Модонкуль
Рождение ребёнка
30.06.1932

Сын: Москвитин Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

село Модонкуль
Рождение ребёнка
1934

Сын: Москвитин Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Москвитин Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
01.08.1985
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Из письма из Военкомата г.Гусиноозерска от 26.04.22 Награжден орденом Отечественной войны 2 степени от 01.08.1985 Приказ №42. Орден №5549842 вручен с орденской книжкой №335509.
Место жительства
Вычислено 1985
Тухум, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
При награждении его орденом 2 степени в годы ВОВ адрес прописан, с.Тухум Селенгинского района, Бурятской АССр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитина Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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