Москвитин Георгий Митрофанович
Место рождениясело Модонкуль
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1932
Сын: Москвитин Алексей Георгиевич
село Модонкуль
Рождение ребёнка
1934
Сын: Москвитин Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Москвитин Леонид Георгиевич
Военная награда
01.08.1985
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Из письма из Военкомата г.Гусиноозерска от 26.04.22 Награжден орденом Отечественной войны 2 степени от 01.08.1985 Приказ №42. Орден №5549842 вручен с орденской книжкой №335509.
Место жительства
Вычислено 1985
Тухум, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
При награждении его орденом 2 степени в годы ВОВ адрес прописан, с.Тухум Селенгинского района, Бурятской АССр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитина Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Владимир Георгиевич
Смерть
Неизвестно