Капустин Пётр Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Пётр Иннокентьевич

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Место рождения

Гавшино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.09.1914

Дата смерти

20.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавшино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1938 по 1940
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1951 по 1976
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
20.03.1976
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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