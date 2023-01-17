Капустин Пётр Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1914
Дата смерти20.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1938 по 1940
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1951 по 1976
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
20.03.1976
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край