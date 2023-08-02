Агеева (Пырышева) Галина Мифодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пырышев Мефодий Корнеевич
Мать: Пырышева Ана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Елена Павловна
Отец ребёнка: Агеев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Агеев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агеев Павел
Смерть
Неизвестно