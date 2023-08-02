Агеева (Пырышева) Галина Мифодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Пырышева) Галина Мифодьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пырышев Мефодий Корнеевич

Мать: Пырышева Ана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Елена Павловна

Отец ребёнка: Агеев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Александр Павлович

Отец ребёнка: Агеев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Павел

Смерть
Неизвестно
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