Момонт Лия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момонт Лия Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.2015

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2015

Отец: Момонт Юрий Александрович

Мать: Момонт Екатерина

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