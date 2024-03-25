Денисенко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1952

Сын: Иванов Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Лидия Викентьевна

Севастополь, Украинская ССР
В свидетельстве о рождении указано Севастополь, Крымская Область РСФСР
Развод
01.06.1962

Жена: Иванова Лидия Викентьевна

Целинное, Русско-Полянский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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