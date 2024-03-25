Денисенко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1952
Сын: Иванов Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Лидия Викентьевна
Севастополь, Украинская ССР
В свидетельстве о рождении указано Севастополь, Крымская Область РСФСР
Развод
01.06.1962
Целинное, Русско-Полянский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно