Крайнова (Немнонова) (Совихина) Евдокия Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Немнонова) (Совихина) Евдокия Ионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Совихин Иона Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Ивантеева

Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Ивантей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов (немнонов) Ивантей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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