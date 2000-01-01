Крайнова (Немнонова) (Совихина) Евдокия Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: Совихин Иона Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Ивантеева
Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Ивантей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно