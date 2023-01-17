Манасеин Николай Авксеитьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанасеин Николай Авксеитьевич

Манасеин Николай Авксеитьевич

avatar

Место рождения

Успенка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

01.12.1834

Дата смерти

28.09.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1834
Успенка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1854
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1866 по 1867
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1870
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.09.1895
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
По 1895
Пушкин, Царскосельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close