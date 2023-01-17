Манасеин Николай Авксеитьевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1834
Дата смерти28.09.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1834
Место жительства
С 1854
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1866 по 1867
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1870
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.09.1895
Место жительства
По 1895