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Мазик Геннадий Федорович

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Место рождения

Марьяновский? Москаленский

Дата рождения

01.05.1961

Дата смерти

27.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961

Отец: Мазик Федор

Мать: Мазик Александра Константиновна

Марьяновский? Москаленский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.2004
Омск, город Омск, Омская область
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