Мазик Геннадий Федорович
Место рожденияМарьяновский? Москаленский
Дата рождения01.05.1961
Дата смерти27.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961
Отец: Мазик Федор
Марьяновский? Москаленский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.2004
Омск, город Омск, Омская область