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Повелихин Петр Иванович

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Место рождения

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Повелихин Иван Афанасьевич

Мать: Повелихина Прасковья Александровна

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Повелихина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Повелихин Александр Петрович

Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Повелихин Николай Петрович

Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Повелихина Клавдия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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