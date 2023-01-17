Повелихин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Повелихина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.1939
Сын: Повелихин Александр Петрович
Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Повелихин Николай Петрович
Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно