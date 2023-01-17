Быхун Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быхун Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.

Сын: Быхун Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Быхун Елена

Комиссарово, Харківська область
Место жительства
1871 ст.
Комиссарово, Харківська область
Крестьянин собственник хутора Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быхун Елена

Смерть
Неизвестно
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