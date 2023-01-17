Быхун Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.
Мать ребёнка: Быхун Елена
Место жительства
1871 ст.
Крестьянин собственник хутора Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быхун Елена
Смерть
Неизвестно