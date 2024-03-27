Боков Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бокова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривцова (Бокова) Просковья Алексеева
Мать ребёнка: Бокова Агафья
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бокова (Бокова) Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Бокова Агафья