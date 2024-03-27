Боков Алексей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боков Алексей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Бокова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривцова (Бокова) Просковья Алексеева

Мать ребёнка: Бокова Агафья

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бокова (Бокова) Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Бокова Агафья

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