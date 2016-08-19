Ишмухаметова (Кульмухаметова) Раиса (Рашида) Миннибулатовна
Место рожденияг.Москва, РСФСР
Дата рождения26.05.1945
Дата смерти19.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1945
г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
16.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович
г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
03.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович
г.Москва, РСФСР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2016
г.Москва, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Москва, РФ