Ишмухаметова (Кульмухаметова) Раиса (Рашида) Миннибулатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова (Кульмухаметова) Раиса (Рашида) Миннибулатовна

Место рождения

г.Москва, РСФСР

Дата рождения

26.05.1945

Дата смерти

19.08.2016

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1945

Отец: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович

Мать: Кульмухаметова Хава Исмаиловна

г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
16.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович

г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
03.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович

г.Москва, РСФСР
Развод
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович

Смерть
19.08.2016
г.Москва, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Москва, РФ
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