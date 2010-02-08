Падалка Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падалка Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1952

Дата смерти

08.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1952

Отец: Падалка Иван

Мать: Падалка Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падалка Виталий Иванович

Мать ребёнка: Падалка (Давыденко) Лидия Савельевна

Рождение ребёнка
24.02.1978

Дочь: Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Падалка (Давыденко) Лидия Савельевна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
08.02.2010

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