Падалка Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1952
Дата смерти08.02.2010
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1952
Отец: Падалка Иван
Мать: Падалка Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Падалка (Давыденко) Лидия Савельевна
Рождение ребёнка
24.02.1978
Дочь: Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Падалка (Давыденко) Лидия Савельевна
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
08.02.2010