Нарцызова Ольга Аверьяновна
Место рождения
Дата рождения01.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961
Рождение ребёнка
18.11.1983
Дочь: Полканова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
13.11.1989
Дочь: Платонова Надежда Владиленовна
Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1993
Дочь: Булгадаева Виктория Владиленовна
Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно