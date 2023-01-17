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Нарцызова Ольга Аверьяновна

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Место рождения

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

01.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961

Отец: Нарцызов Аверьян Михайлович

Мать: Нарцызова Юлия Васильевна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.11.1983

Дочь: Полканова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
13.11.1989

Дочь: Платонова Надежда Владиленовна

Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1993

Дочь: Булгадаева Виктория Владиленовна

Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгадаев Владилен Васильевич

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