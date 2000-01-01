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Logan Hoyt Estil

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Место рождения

Sedalia, Pettis, Missouri, United States

Дата рождения

20.02.1924

Дата смерти

30.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1924

Отец: Logan Foster Malcolm

Мать: Logan Jewel May

Sedalia, Pettis, Missouri, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Logan Loraine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Logan Loraine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Logan Loraine

Смерть
30.11.1992
Butte, California, United States
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