Logan Hoyt Estil
Место рожденияSedalia, Pettis, Missouri, United States
Дата рождения20.02.1924
Дата смерти30.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1924
Отец: Logan Foster Malcolm
Мать: Logan Jewel May
Sedalia, Pettis, Missouri, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Logan Loraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Logan Loraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Logan Loraine
Смерть
30.11.1992
Butte, California, United States