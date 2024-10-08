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Шаламов Григорий Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1755 и 1770

Дата смерти

28.04.1865

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1770

Отец: Шаламов Фёдор Вавилов

Мать: Шаламова (Шерстобитова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Шаламов Яков Григориев

Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шаламов Ефим Григориев

Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Шаламов Матвей Григориев

Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шаламова Анна Григориева

Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шаламова Евдокия Григориева

Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова

Смерть
28.04.1865
Умер в 110л.

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