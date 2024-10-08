Шаламов Григорий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1755 и 1770
Дата смерти28.04.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1770
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шаламова Анна Григориева
Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шаламова Евдокия Григориева
Мать ребёнка: Шаламова Пелагея Карпова
Смерть
28.04.1865
Умер в 110л.