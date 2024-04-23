Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1772
Муж: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1779
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1781
Сын: Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Смерть
1802