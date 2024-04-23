Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1772

Муж: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1779

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1781

Сын: Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1802

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