Митяшин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшин Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митяшин Петр Павлович

Мать: Митяшина Екатерина

Рождение ребёнка
01.10.1957

Дочь: Суханова Митяшина Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Митяшина Нина Романовна

Рождение ребёнка
15.04.1962

Дочь: Баткаева Митяшина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Митяшина Нина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митяшина Нина Романовна

Смерть
Неизвестно
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