Митяшин Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митяшин Петр Павлович
Мать: Митяшина Екатерина
Рождение ребёнка
01.10.1957
Дочь: Суханова Митяшина Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Митяшина Нина Романовна
Рождение ребёнка
15.04.1962
Дочь: Баткаева Митяшина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Митяшина Нина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митяшина Нина Романовна
Смерть
Неизвестно