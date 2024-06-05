Бессарабов Яков Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Бессарабов Аркадий Петрович
Мать: Бессарабова Варвара
Военная служба
?.09.1941
Корболиха, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Ранение
11.02.1944
Госпиталь ЭГ 1886
Ранение
18.05.1944
215 медсб, ЭГ 3717, ЭГ 1343, ЭГ 1886, ЭГ 3092, госпиталь 3096
Демобилизация
1945
Демобилизация по ранению
Смерть
1946
От сывороточного гепатита при переливании крови