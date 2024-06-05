Бессарабов Яков Аркадьевич 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабов Яков Аркадьевич

Место рождения

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Вычислено 1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Бессарабов Аркадий Петрович

Мать: Бессарабова Варвара

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
?.09.1941
Корболиха, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Ранение
11.02.1944
Госпиталь ЭГ 1886
Ранение
18.05.1944
215 медсб, ЭГ 3717, ЭГ 1343, ЭГ 1886, ЭГ 3092, госпиталь 3096
Демобилизация
1945
Демобилизация по ранению
Смерть
1946
От сывороточного гепатита при переливании крови

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