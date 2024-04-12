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Бойченко Николай Михайлович

Место рождения

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Бойченко Петр

Мать: не указана

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1932

Жена: Бойченко Елена Михайловна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Бойченко Елена Михайловна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Бойченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бойченко Елена Михайловна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Бойченко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бойченко Елена Михайловна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
пропал безвести
Причина смерти: Болезнь
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