Бойченко Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Бойченко Петр
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Бойченко Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Бойченко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бойченко Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Бойченко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Бойченко Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно
пропал безвести
Причина смерти: Болезнь