Михеева (Михеева) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1981
Дочь: Тржецяк Ирина Александровна
Отец ребёнка: Тржецяк Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.06.1981
Сын: Тржецяк Евгений Александрович
Отец ребёнка: Тржецяк Александр Владимирович