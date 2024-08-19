Михеева (Михеева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Михеева) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тржецяк Александр Владимирович

Рождение ребёнка
20.06.1981

Дочь: Тржецяк Ирина Александровна

Отец ребёнка: Тржецяк Александр Владимирович

Рождение ребёнка
20.06.1981

Сын: Тржецяк Евгений Александрович

Отец ребёнка: Тржецяк Александр Владимирович

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