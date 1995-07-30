Конопляный Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопляный Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Конопляный Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Конопляная Анастасия Даниловна

Акмолинская область,село Ново-Георгиевка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Конопляный Павел Васильевич

Мать ребёнка: Конопляная Анастасия Даниловна

село Ново-Георгиевка Акмолинской области
Смерть
Неизвестно
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