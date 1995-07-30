Конопляный Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1913
Сын: Конопляный Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Конопляная Анастасия Даниловна
Акмолинская область,село Ново-Георгиевка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Конопляный Павел Васильевич
Мать ребёнка: Конопляная Анастасия Даниловна
село Ново-Георгиевка Акмолинской области
Смерть
Неизвестно