Бушланов Иван Викторович
Место рождения
Дата рождения14.09.1918
Дата смерти16.01.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1952
Дочь: Григорьева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушланова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
Смерть
16.01.2001
Шовское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область