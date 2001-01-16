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Бушланов Иван Викторович

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Место рождения

Ленское, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

14.09.1918

Дата смерти

16.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1952

Дочь: Григорьева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушланова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

Смерть
16.01.2001
Шовское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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