Аронов Хаим Вульф Беркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Аронов Берка
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1895 ст.
Жена: Аронова Цира Ицковна
Рождение ребёнка
09.02.1896
Мать ребёнка: Аронова Цира Ицковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аронов Борис Владимирович
Мать ребёнка: Аронова Цира Ицковна
Смерть
Неизвестно