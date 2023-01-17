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Аронов Хаим Вульф Беркович

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Место рождения

Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Аронов Берка

Мать: не указана

Старая Белица, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
25.05.1895 ст.

Жена: Аронова Цира Ицковна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Исар Исаак Владимирович

Мать ребёнка: Аронова Цира Ицковна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Аронова Цира Ицковна

Смерть
Неизвестно
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