Кошелев Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1807
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1785
Сын: Филипп
Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Леонтий
Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агарфена
Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Елизар
Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Терентий
Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трофим
Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипп
Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна
Смерть
1807