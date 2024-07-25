Кошелев Василий Максимович 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кошелев Максим Никифорович

Мать: (Герасимова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Филипп

Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кошелев Антон Васильевич

Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Леонтий

Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агарфена

Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Елизар

Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Терентий

Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Трофим

Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Филипп

Мать ребёнка: (Казаринова) Катерина Федоровна

Смерть
1807

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