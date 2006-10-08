Горбачев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1949

Дата смерти

08.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курская
Смерть
08.10.2006
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