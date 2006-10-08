Горбачев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1949
Дата смерти08.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Курская
Смерть
08.10.2006