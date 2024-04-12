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Варгин Иван Игнатьевич

Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.04.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1866

Отец: Варгин Игнатий Епимахович

Мать: Варгина Анна Семеновна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
ГАСО Ф.1 о.1 д.346 стр.037об. запись о рождении № 51 лиц мужского пола от 09.04.1866г. в Метрической книге Святопреображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
24.04.1906

Сын: Варгин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Варгина Дарья Степановна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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