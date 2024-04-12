Варгин Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1866
Отец: Варгин Игнатий Епимахович
Мать: Варгина Анна Семеновна
ГАСО Ф.1 о.1 д.346 стр.037об. запись о рождении № 51 лиц мужского пола от 09.04.1866г. в Метрической книге Святопреображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
24.04.1906
Мать ребёнка: Варгина Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно