Борзов Кузьма Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзов Кузьма Фролов

Борзов Кузьма Фролов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

До 1659

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Отец

По 1641 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1659

Отец: Борзов Фрол Васильев

Мать: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Смерть
После 1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close