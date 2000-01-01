Мария Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Степанида Нефёдовна

Отец ребёнка: Нефёд Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Николай Нефёдович

Отец ребёнка: Нефёд Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Устинья Нефёдовна

Отец ребёнка: Нефёд Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёд Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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