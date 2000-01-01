Мария Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Степанида Нефёдовна
Отец ребёнка: Нефёд Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Николай Нефёдович
Отец ребёнка: Нефёд Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Устинья Нефёдовна
Отец ребёнка: Нефёд Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нефёд Фёдорович
Смерть
Неизвестно