Овсиенко Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1969
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1969
Рождение ребёнка
05.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсиенко Ирина Эдуардовна
Рождение ребёнка
05.08.2004
Дочь: Овсиенко Олеся Павловна
Мать ребёнка: Овсиенко Ирина Эдуардовна
Рождение ребёнка
10.08.2012
Мать ребёнка: Овсиенко Ирина Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно