Аршинова (Поскребышева) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Поскребышева) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1955

Дата смерти

08.09.2023

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1955

Отец: Поскребышев Сергей Иванович

Мать: Поскребышева Раида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порфилькина (Аршинова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евгеньевич

Смерть
08.09.2023

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