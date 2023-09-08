Аршинова (Поскребышева) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1955
Дата смерти08.09.2023
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порфилькина (Аршинова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Евгеньевич
Смерть
08.09.2023