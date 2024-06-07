Локтев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Локтев Алексей Андреевич
Мать: Христина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
28.04.1902
Сын: Локтев Иван Иванович
Мать ребёнка: Евгения Егоровна
Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно