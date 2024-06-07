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Локтев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Локтев Алексей Андреевич

Мать: Христина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Егоровна

Рождение ребёнка
28.04.1902

Сын: Локтев Иван Иванович

Мать ребёнка: Евгения Егоровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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