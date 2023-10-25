Купин Алексей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купин Алексей Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Купин Савелий

Мать: Татьяна Елисеевна

Смерть
Неизвестно
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